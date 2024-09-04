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Метафракс Кемилакс

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Сентябрь 2024
Объявлена начальная цена торгов по продаже губахинского АО «Метафракс Кемикалс»
Росимущество РФ принимает заявки от потенциальных участников аукциона до 30 сентября.
4 сентября 2024, 15:52
Март 2024
Правительство готовится продать недавно национализированный «Метафракс» в Губахе
Средства необходимы для пополнения федерального бюджета.
14 марта 2024, 14:08
Февраль 2024
Бывший акционер «Метафракса» не смог обжаловать изъятие акций компании
В сентябре прошлого года решением Арбитражного суда приватизация компании была отменена
27 февраля 2024, 06:31
Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»
В сентябре прошлого года 97% акций химического завода были переданы в собственность государства.
5 февраля 2024, 10:57
Декабрь 2023
Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»
В сентябре 2023 года по требованию Генпрокуратуры в собственность государства перешло 97% акций компании по причине незаконного владения.
6 декабря 2023, 07:08

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