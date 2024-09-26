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Минтранс Пермского края

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Сентябрь
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
Железнодорожный терминал в Перми построит индийский миллиардер
19 сентября, 06:44
Август
В Перми на несколько дней ограничат движение по одной улице
19 августа, 02:44
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
16 августа, 12:46
Январь
С 1 февраля прекратит свою работу один пермский пригородный маршрут
11 января, 06:28

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