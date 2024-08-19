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Монастырь

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Август
В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь
19 августа, 06:10
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
17 августа, 07:20
Апрель
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
19 апреля, 10:34
Март
В Прикамье загорелось здание на территории Свято-Троицкого мужского монастыря
В огне никто не пострадал.
27 марта, 08:58
Февраль
Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке
Мужчина рассказывает, что еще три года назад жил обычной жизнью, но на природу тянуло всегда.
7 февраля, 07:25

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