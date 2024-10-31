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Октябрь 2024
Пермские следователи поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем
31 октября 2024, 04:21
Август 2024
«Пермский характер»: продолжается прием представлений на награждение в 2024 году
Стать участником инициативы можно до 20 сентября.
20 августа 2024, 11:08
Июль 2024
Директор Пермской краевой филармонии награждена медалью «За любовь и верность»
Награда была учреждена в 2008 году.
27 июля 2024, 10:42
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
Прощание с мужчиной состоится 18 июля.
18 июля 2024, 03:51
Апрель 2024
Директор Пермского планетария награждена орденом
Таисья Балтина отмечена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
4 апреля 2024, 09:28

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