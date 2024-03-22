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Национализация

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2024
Акции «Соликамского магниевого завода» отберут у 2,3 тысяч миноритарных собственников
22 марта, 12:04
Правительство готовится продать недавно национализированный «Метафракс» в Губахе
14 марта, 14:08
Бывший акционер «Метафракса» не смог обжаловать изъятие акций компании
27 февраля, 06:31
2023
Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»
6 декабря 2023, 07:08
2022
«Соликамский магниевый завод» национализировали
Более 89% акций предприятия передано на баланс Росимущества.
15 октября 2022, 07:43
2021
Генпрокуратура считает приватизацию Соликамского магниевого посягательством на суверенитет России
30 декабря 2021, 09:02

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