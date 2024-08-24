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Облачность

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Август
Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается
24 августа, 05:39
В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать
16 августа, 07:10
Июль
В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди
17 июля, 07:35
Июнь
Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до +33°C
10 июня, 03:12
Май
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
27 мая, 04:49

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