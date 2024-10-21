properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Обслуживание

Выбрать дату
2024
Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги
Для очистки и обработки противогололёдными материалами в службе задействовано более 200 единиц техники.
21 октября 2024, 06:12
Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в Перми
Стоимость контракта — 3,4 млн рублей.
17 октября 2024, 11:02
Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам
Открытие бани запланировано на 2027 год.
19 июля 2024, 10:02
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
В данный момент идет разработка концепции проекта с учетом объектов культурного наследия, находящихся на территории выделенного под строительство участка.
28 марта 2024, 12:36
Должность арестованного директора пермского МУПа занял главный инженер
Предыдущую главу организации обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
6 марта 2024, 08:57
2011
Министр культуры выключит шансон в пермских такси
Николай Новичков хочет создать стандарт обслуживания к фестивалю «Белые ночи в Перми».
14 апреля 2011, 12:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика