properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Особо охраняемая природная территория

Выбрать дату
Апрель 2024
Стало известно, что нельзя будет делать в майские праздники
Во время майских праздников в Черняевском лесу будет организована охрана.
27 апреля 2024, 12:35
Март 2024
В Минприроды Прикамья прокомментировали возведение парка над пещерой в Кунгуре
6 марта 2024, 13:03
Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений
Строительство на территории ООПТ запрещено законодательством.
5 марта 2024, 11:42
Декабрь 2023
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
На территории планируется открыть торговые точки для местных предпринимателей.
21 декабря 2023, 08:09
Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок
Пермский совет «Всероссийского общества охраны природы» хочет оспорить изменение границ Черняевского леса.
14 декабря 2023, 11:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика