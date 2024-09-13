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Остановка

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2024
Пермяки выбрали название новой остановки в Индустриальном районе
Опрос проводился в течение почти двух недель.
13 сентября 2024, 12:52
В Перми начали строить железнодорожную остановку «Попова»
Возведение остановочного пункта должно завершиться до конца 2025 года.
9 сентября 2024, 08:50
В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»
Павильон нуждается в ремонте и дальнейшем обслуживании.
12 апреля 2024, 12:53
Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми
Установка станции планируется уже летом 2025 года.
7 марта 2024, 12:22
2014
В Перми на ул. Пушкина появилась новая остановка
Между остановками «Стадион «Динамо» и «Улица Сибирская» общественный транспорт будет останавливаться на «Улица Газеты Звезда».
15 октября 2014, 05:57
2013
В Закамске появится новая остановка
Остановка появится по просьбе жителей Кировского района.
19 марта 2013, 11:00
2011
В Перми джип снес трамвайную остановку
Нетрезвый виновник аварии скрылся. А чинить ограждение придется за счет городского бюджета.
6 сентября 2011, 04:55
2010
На улицах Перми появятся «П-остановки»
Пермский центр развития дизайна обнародовал имена первых победителей проекта «П-остановка».
27 сентября 2010, 04:16
Остановки Перми отдадут под музей
Музей современного искусства PERMM и Департамент дорог и транспорта Перми продлевают сроки сбора художественных проектов для 86 остановок общественного транспорта.
17 августа 2010, 05:45
Остановки Перми превратят в «произведения искусства»
Музей современного искусства проводит совместный с департаментом дорог и транспорта конкурс.
20 июля 2010, 08:50

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