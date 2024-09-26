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Пермская прокуратура

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Сентябрь
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
26 сентября, 05:04
Май
Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств
25 мая, 12:11
Март
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20
Февраль
Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве
Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту инцидента в Орджоникидзевском районе Перми.
2 февраля, 08:12
Январь
В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета
17 января, 12:08

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