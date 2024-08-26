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Пермской край

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Август 2024
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
Экипажи распределены по трассам с наибольшей концентрацией ДТП.
26 августа 2024, 10:22
Май 2024
Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность
В отношении женщины были возбуждены три уголовных дела.
14 мая 2024, 09:04
Февраль 2024
В Прикамье осудили 23-летнего мужчину за кражу с банковского счета приятеля
Мужчину приговорили к двум годам условного срока.
13 февраля 2024, 13:02
Декабрь 2023
Всего за несколько дней пермяков развели на четыре миллиона рублей
27 декабря 2023, 12:53
Траты пермяков в 2023 году на вредные привычки выросли на 19%
Средние расходы на алкоголь и табачную продукцию в первом полугодии составили 2 300 рублей в месяц.
6 декабря 2023, 10:19

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