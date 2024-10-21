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Повар

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Октябрь 2024
В Прикамье на треть вырос спрос на поваров
21 октября 2024, 14:08
Июль 2024
Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже
Молодому человеку грозит до 30 лет тюремного срока.
26 июля 2024, 05:15
От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет
В 2024 году вакансий для сотрудников 45+ стало в 2,5 раза больше.
15 июля 2024, 07:23
Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики
В условиях низкой безработицы и нехватки кадров остается популярным тенденция на расширение границ найма.
13 июля 2024, 08:43
Февраль 2024
Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога
Шоу с участием пермяка покажут сегодня вечером.
19 февраля 2024, 06:16

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