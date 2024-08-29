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Премии

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Август 2024
В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников
Страна столкнулась в острым дефицитом кадров.
29 августа 2024, 11:19
Июль 2024
Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии
На всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards определяют лучшие бары страны.
24 июля 2024, 11:15
Фильм «Сердце пармы» получил две статуэтки премии «Ника»
Также премией отмечены два проекта, связанных с Прикамьем
4 июля 2024, 05:57
Май 2024
Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо
3 мая 2024, 02:00
Февраль 2024
Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми
Сотрудникам учреждения выплачивали завышенные премии, после чего просили вернуть обратно денежные средства.
2 февраля 2024, 07:31

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