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Препараты

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2024
В Перми выпустили первый в России иммуноглобулин высокой концентрации
Препарат позволит повышать уровень антител в организме.
29 августа 2024, 12:52
Ученые раскрыли истинную причину старения
Выяснилось, что за процесс старения в организме отвечает белок-активатор 1.
9 июля 2024, 06:27
В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение
Целью гериатрии является продление долголетия и качества жизни у пожилых людей.
23 мая 2024, 10:16
Пермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа
Сейчас в основании хвойных деревьев находятся лечебные капсулы.
22 мая 2024, 10:26
В одной из аптек в Прикамье рецептурные препараты отпускали по липовым рецептам
По факту использования подделок возбуждены уголовное дела
7 марта 2024, 13:24
2015
Скворцова успокоила: Минздрав не урежет закупки импортных препаратов
Глава ведомства заверила, что иностранные корпорации, производящие лекарства, не планируют уходить с российского рынка.
7 февраля 2015, 16:04

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