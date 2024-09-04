properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Скверы

Выбрать дату
Сентябрь 2024
Фото. В Перми открылись два новых сквера
Обустройство новых мест отдыха прошло в рамках проекта «Пермь в порядке».
4 сентября 2024, 03:55
Август 2024
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа 2024, 10:25
Май 2024
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
В Свердловском районе Перми противоклещевая обработка пройдет 8 мая.
7 мая 2024, 12:50
Март 2024
В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц
Для этого в 2024 году планируется выделить 108 млн рублей из краевого бюджета.
12 марта 2024, 13:10
Декабрь 2023
Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройства
Свои предложения можно отправлять на специальный сайт до 31 января.
12 декабря 2023, 14:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика