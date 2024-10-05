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Сотрудничество

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2024
В 2025 году в Перми может пройти Всероссийский форум рабочей молодежи
Целью проведения мероприятия является обмен опытом по выстраиванию молодежной политики на предприятиях.
5 октября 2024, 08:53
Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников
22 августа Пермская епархия РПЦ и региональный Минздрав подписали соглашение о сотрудничестве.
24 августа 2024, 14:10
Новорожденные котята снежного барса останутся в Пермском зоопарке
Пермяки могут поучаствовать в процессе выбора имен для животных.
6 августа 2024, 10:41
Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков
Выручка компании в 2023 году упала на 15%.
18 апреля 2024, 05:21
В Пермский театр оперы хотят вернуть звезд балета
Отбором танцоров занимается руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко, а музыкантов — главный дирижер театра Владимир Ткаченко.
24 января 2024, 13:33
2014
Пермь и Керчь заключили договор о сотрудничестве
Главы городов договорились развивать прямые связи между городами, содействовать становлению, сохранению и расширению связей организаций.
11 апреля 2014, 04:38
2013
Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем
Документ подписали губернатор Пермского края Виктор Басаргин и Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
1 декабря 2013, 06:39
2012
Пермь будет официально сотрудничать с французским Амневилем
Между городами-побратимами подписан Протокол о сотрудничестве.
5 ноября 2012, 06:18
2011
Делегация из китайского города Циндао посетила Пермь
Благодаря активному сотрудничеству с китайскими визитерами в краевой столице может появиться Класс Конфуция, а также специализированная IT-школа.
25 сентября 2011, 07:26
Китайская делегация посетит Пермь с деловым визитом
Визитеры встретятся с руководством города, а также представителями крупных пермских компаний.
19 сентября 2011, 13:22

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