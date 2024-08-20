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Статья УК РФ

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Август
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
20 августа, 10:10
Июль
За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья
21 июля, 09:19
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
Июнь
В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей
Инцидент произошел в августе прошлого года.
24 июня, 07:30
Март
В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской
11 марта, 06:27

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