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Стресс

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Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах
В течение года сумма продаж таких предметов увеличилась на 16%.
5 октября 2024, 07:36
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
Сейчас женщина находится дома.
27 августа 2024, 03:49
Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых
В Пермском Политехе рассказали 15 интересных фактов о самом загадочном органе.
23 июля 2024, 05:02
Пропал аппетит из-за стресса. Что делать
Сильные эмоциональные переживания сильно влияют на работу ЖКТ. Психолог Кристина Джентиле рассказала, какими способами можно улучшить свое состояние и наладить приемы пищи.
24 апреля 2024, 09:36
Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха
Восполнить весенний дефицит микроэлементов можно с помощью сбалансированного рациона.
16 февраля 2024, 07:08
2014
Водителей общественного транспорта планируют тестировать на агрессию
Заваливших тест на стрессоустойчивость в таком случае будут отстранять от работы в целях безопасности пассажиров.
22 сентября 2014, 08:38

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