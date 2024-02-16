Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха

Есть два похожих медицинских определения — авитаминоз и гиповитаминоз. Первое понятие употребляют тогда, когда в силу физиологических процессов определенный витамин в организме человека не усваивается или полностью отсутствует. Такое состояние характеризует тяжелое заболевание, требует оказания медицинской помощи и лечения. Второе понятие — гиповитаминоз — означает лишь нехватку витамина в организме, а не полное его отсутствие. В отличие от авитаминоза, он достаточно легко лечится восполнением микро- и макроэлементов, для этого нужно правильно и сбалансированно питаться.