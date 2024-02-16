Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Когда наступает весна, многие сталкиваются с дефицитом витаминов. Нехватку жизненно важных элементов в организме можно определить по таким симптомам, как ломкость волос ногтей и волос, резкая кровоточивость десен, апатия, мигрень, шум в ушах, сухость кожи, головокружение, воспалительные заболевания, а также обострение хронических болезней.
С помощью каких продуктов можно восполнить ресурсы организма, рассказывает доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская.
Есть два похожих медицинских определения — авитаминоз и гиповитаминоз. Первое понятие употребляют тогда, когда в силу физиологических процессов определенный витамин в организме человека не усваивается или полностью отсутствует. Такое состояние характеризует тяжелое заболевание, требует оказания медицинской помощи и лечения. Второе понятие — гиповитаминоз — означает лишь нехватку витамина в организме, а не полное его отсутствие. В отличие от авитаминоза, он достаточно легко лечится восполнением микро- и макроэлементов, для этого нужно правильно и сбалансированно питаться.
Основанием возникновения гиповитаминоза служит ряд факторов, таких как нездоровый рацион питания, голодание, неправильная термическая обработка и хранение пищи, злоупотребление лекарственными препаратами. Прием лекарств нарушает процессы усвоения витаминов. Гиповитаминозу, в том числе и весеннему, способствует снижение функции желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, болезни печени и почек, дисбактериоз, а также слабый иммунитет. Внешними факторами появления дефицита витаминов являются стресс, нахождение в холодных или жарких широтах, в горах, физическое переутомление, алкогольная, никотиновая и наркотическая зависимости.
Человек способен адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, в том числе и к гиповитаминозу. При нехватке витаминов, организм ощущает себя вполне здоровым, в то время как часть органов и их систем работает в условиях нехватки макро- и микроэлементов.
Учитывая, что витамины почти не синтезируются в организме, они должны поступать в организм человека с пищей. Здоровый рацион подразумевает употребление сбалансированной пищи, регулярно и полностью покрывающей норму витаминов.
Для того, чтобы избежать весеннего гиповитаминоза, следует избегать диет и голоданий, включать в рацион больше овощей, фруктов и ягод. При этом не забывать о растительных маслах и продуктах животного происхождения. Необходимо также почаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.
Кандидат фармацевтических наук рекомендует весной или зимой проращивать у себя дома зерна пшеницы, овса, гречихи и употреблять зеленые проростки вместе с пищей. Микрозелень отлично восполняет запас микроэлементов.
Недостаток витамина B наблюдается у 60% обследованных детей, витамин Е — у 30-40%, витамин А — у 17%, витамина С — у 8%. Примерно у 50% детей имеется нехватка витамина D, и лишь 20-25% обследованных детей полностью обеспечены всеми необходимыми витаминами.
Дефицит витаминов А, С, D, В6 и В12 у детей замедляет физическое развитие, повышает риск аллергии органов дыхания и кожи, функциональных расстройств нервной системы и ЖКТ в два раза, увеличивает возможность поражение опорно-двигательного аппарата в четыре раза. В подростковом возрасте гиповитаминоз способствует снижению зрения и возникновению головной боли. Особенностью витаминов группы B является одной из возможных причин нерегулярного менструального цикла у девочек в возрасте11-14 лет.
Витамин А имеется в продуктах животного происхождения, как правило — это сливочное масло яичный желток, печень. Врачи назначают к приему витамин A при его дефиците, конъюнктивите, некоторых формах экземы, поражениях и заболеваниях кожи (раны, ожоги, обморожения).
В муке грубого помола, облепихе, печени, курице, дрожжах, бобовых можно встретить витамин B1. Основной его функцией является защита клеток от токсического воздействия продуктов окисления. Эти вредные вещества разрушают клеточную мембрану и являются причиной таких заболеваний как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Принимают витамин B1 при гиповитаминозе, язвах, болезнях печени, сердца и в целях восстановления нервной системы.
Грецкие орехи, фундук, картофель, мясо, молочные продукты, рыба содержат в себе витамин B2. Он играет важную роль в обменных процессах, способствует росту организма, поддерживает зрение.
А вот такие продукты как шиповник, цитрусы, ананасы благотворно влияют на работу поджелудочной железы и печени в силу содержания в себе витамина C. Он повышает иммунитет и обладает также антиоксидантными свойствами.
У половины жителей России наблюдается дефицит витамина D. В особенности он проявляется у жителей северных и южных регионов. Витамин образуется под действием солнечных лучей. Как известно, солнце не особо балует пермяков, а потому жителям региона нужно сделать акцент на восполнение этого микроэлемента.
Ключевыми источниками витамина D являются жирные сорта рыбы, икра, рыбий жир, а также соевое и коровье молоко. Примечательно, что одного грамма витамина хватит для того, чтобы предупредить развитие рахита у 280 детей в течение одного года. Нехватка вещества приводит к различным поражениям костной ткани. Витамин D способствует усвоению кальция, магния и фосфора, нормальному развитию хрящевых клеток, укрепляет зубы и кости.
При сбалансированном рационе в организм человека попадает достаточное количество микроэлементов. Если симптомы гиповитаминоза уже возникли, рекомендуется начать прием поливитаминов по 1 таблетке в день, обращая внимание на дозировку.
Минимальная суточная доза витаминов должна составлять не менее 15% от суточной нормы. К примеру, для взрослого человека норма витамина С — 100 мг/сутки, а для детей — 30-90 мг/сутки. Норма витамин D для взрослых — 15 мкг/сутки, для лиц старше 65 лет — 20 мкг/сутки, а для детей — 10-15 мкг/сутки.
С показателями суточной нормы для других полезных веществ можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора РФ, в «Нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».