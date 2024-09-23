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Училище

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Сентябрь 2024
Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов
Мужчина погиб 10 сентября.
23 сентября 2024, 03:10
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
Прощание с мужчиной пройдет 11 сентября.
10 сентября 2024, 02:52
Август 2024
В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II
Подрядчиком выступила строительная компания ООО «Евразия-Сервис».
19 августа 2024, 09:29
Июнь 2024
В Перми нашли подрядчика на восстановление памятника — здания училища
Цена контракта составила 8 млн 589 тыс. рублей.
5 июня 2024, 06:22
Апрель 2024
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
При поддержке главы региона также пройдет восстановление Воскресенского собора.
19 апреля 2024, 10:34

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