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Юристы

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Сентябрь 2024
Что делать, если перевел деньги не туда? Рассказали пермские эксперты
Как вернуть деньги, а также не попасться на уловки мошенников.
23 сентября 2024, 09:32
Апрель 2024
В Перми осудили руководителя псевдоюристов, обманувших почти 500 человек
Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, но получил реальный срок.
9 апреля 2024, 04:54
Январь 2024
В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров
15 декабря 2023 года у владельца музея судебные приставы изъяли 236 экспонатов.
15 января 2024, 11:45
Декабрь 2023
Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов
Жертвами мошенников стали почти 500 человек.
28 декабря 2023, 15:22

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