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Женщина

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Ноябрь
На пожаре в Перми 24 ноября погибла женщина
25 ноября, 05:38
Март
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
22 марта, 09:16
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
19 марта, 08:02
Февраль
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
28 февраля, 07:43
В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу
14 февраля, 06:45
Январь
В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
27 января, 08:33

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