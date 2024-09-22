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Жертва

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Сентябрь 2024
В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера
По факту инцидента проводится проверка.
22 сентября 2024, 08:35
Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем
Евгению Середкину было 46 лет.
12 сентября 2024, 10:23
Март 2024
Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
20 марта 2024, 07:12
Февраль 2024
Пермяк на протяжении долгих лет безнаказанно издевается над соседями
По словам следователей, мужчину не получается пригласить в полицейский участок.
26 февраля 2024, 05:12
В Прикамье голодная рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести жертву
Житель поселка Вёлс советует не выпускать домашних животным на ночь и на самовыгул.
5 февраля 2024, 07:18

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