В пятницу состоится районный праздник, посвященный Дню Матери

В управлении по делам семьи и детства администрации города сообщили, что семейные праздники, посвященные Дню Матери, пройдут во всех районах Перми. Кроме того, в рамках этого события пройдут встречи, консультации и «круглые столы» в медицинских учреждениях города, посвященные вопросам материнства и детства.

Напомним, День Матери учрежден в России 30 января 1998 года и празднуется в последнее воскресенье ноября.