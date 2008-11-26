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Posted 26 ноября 2008, 06:15

Published 26 ноября 2008, 06:15

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

В пятницу состоится районный праздник, посвященный Дню Матери

26 ноября 2008, 06:15
В рамках Года семьи и ко Дню матери администрация Индустриального района проводит праздник для женщин и матерей «Родительский дом - начало начал».

В рамках Года семьи и ко Дню матери администрация Индустриального района проводит праздник для женщин и матерей «Родительский дом — начало начал».

До начала торжественной части все гости смогут получить консультации психолога, специалистов по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения, здравоохранения, опеки и попечительства.

В праздничной программе: торжественное поздравление матерей, многодетных семей, выступления творческих коллективов, конкурсная программа для многодетных семей.

В фойе будет организована выставка прикладного творчества «Как прекрасен этот мир».

Праздник состоится 28 ноября во Дворце культуры имени Гагарина (ул. Мира, 39). Начало — в 17:00.

В управлении по делам семьи и детства администрации города сообщили, что семейные праздники, посвященные Дню Матери, пройдут во всех районах Перми. Кроме того, в рамках этого события пройдут встречи, консультации и «круглые столы» в медицинских учреждениях города, посвященные вопросам материнства и детства.
Напомним, День Матери учрежден в России 30 января 1998 года и празднуется в последнее воскресенье ноября.

Полную программу мероприятий в Перми, посвященных Дню Матери, можно скачать здесь.

Дополнительная информация:

Анна Родыгина
212–67–72

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