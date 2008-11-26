В пятницу состоится районный праздник, посвященный Дню Матери

Posted 26 ноября 2008, 06:15
Published 26 ноября 2008, 06:15
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
В рамках Года семьи и ко Дню матери администрация Индустриального района проводит праздник для женщин и матерей «Родительский дом — начало начал».
До начала торжественной части все гости смогут получить консультации психолога, специалистов по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения, здравоохранения, опеки и попечительства.
В праздничной программе: торжественное поздравление матерей, многодетных семей, выступления творческих коллективов, конкурсная программа для многодетных семей.
В фойе будет организована выставка прикладного творчества «Как прекрасен этот мир».
Праздник состоится 28 ноября во Дворце культуры имени Гагарина (ул. Мира, 39). Начало — в 17:00.
В управлении по делам семьи и детства администрации города сообщили, что семейные праздники, посвященные Дню Матери, пройдут во всех районах Перми. Кроме того, в рамках этого события пройдут встречи, консультации и «круглые столы» в медицинских учреждениях города, посвященные вопросам материнства и детства.
Напомним, День Матери учрежден в России 30 января 1998 года и празднуется в последнее воскресенье ноября.
Полную программу мероприятий в Перми, посвященных Дню Матери, можно скачать здесь.
Дополнительная информация:
Анна Родыгина
212–67–72