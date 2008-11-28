В Прикамье отмечается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой

За истекший период 2008 года отмечено снижение заболеваемости следующих инфекций: гриппа в 4 раза (показатель на 100 тыс. – 298,6, 2007 год – 1 293,9); краснухи в 19 раз (показатель на 100 тыс. – 1,8, 2007 год – 33,7); коклюша в 1,4 раза (показатель на 100 тыс. – 1,0, 2007 год – 1,8); острого вирусного гепатита А (ВГА) в 3 раза (показатель на 100 тыс. – 3,9, 2007 год – 10,7).