В Прикамье отмечается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой

Posted 28 ноября 2008, 07:51
Published 28 ноября 2008, 07:51
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
В Пермском крае отмечается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой, ВИЧ-инфекцией, а также ветряной оспой. Между тем снижается количество остальных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили сегодня, 28 ноября, в
В Пермском крае сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой (ГЛПС) – рост в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Самый высокий показатель заболеваемости, превышающий краевой в 12,6 раза, зарегистрирован в Октябрьском районе. Рост заболеваемости связан с увеличением численности грызунов – носителей вируса.
За 10 месяцев диагноз ВИЧ установлен 454 жителям края и выявлено 540 носителей, что на 30 % больше аналогичного периода прошлого года.
На 35 % увеличилось количество переболевших ветряной оспой.
Эпидемиологическая обстановка на территории края оценивается как стабильная, говорится в сообщении. Всего за январь – октябрь 2008 года на территории Пермского края зарегистрировано 636 454 инфекционных и 21 144 случая паразитарных заболеваний.
За истекший период 2008 года отмечено снижение заболеваемости следующих инфекций: гриппа в 4 раза (показатель на 100 тыс. – 298,6, 2007 год – 1 293,9); краснухи в 19 раз (показатель на 100 тыс. – 1,8, 2007 год – 33,7); коклюша в 1,4 раза (показатель на 100 тыс. – 1,0, 2007 год – 1,8); острого вирусного гепатита А (ВГА) в 3 раза (показатель на 100 тыс. – 3,9, 2007 год – 10,7).
Снижение заболеваемости ВГА обусловлено проведением вакцинации основных групп риска: детей 3–6 лет, детей и сотрудников закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием, персонала детских дошкольных учреждений, медицинских работников инфекционных отделений, работников, обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения и занятых в организации общественного питания.
Наибольшее количество привито в Перми, так как более 50 % заболевших зарегистрировано по городу. За счет средств бюджета г. Перми привито более 39 тыс. человек, что позволило снизить заболеваемость ВГА по г. Перми на 68 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.