Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса

В свою очередь, банки отмечают, что часто проекты бизнеса не соответствуют требованиям, которые выдвигаются государством. Как сказал вице-премьер краевого правительства Юрий Уткин, «сейчас государство спрашивает с банков, как расходуются выделенные средства. Важно сколько ушло не на поддержание их собственной ликвидности, а в реальный сектор экономики. Наша задача – сформировать пул проектов для освоения этих денежных средств. Должен появиться некий аудитор, заключения которого будут объективны и значимы и для субъектов малого предпринимательства, и для банков». В экспертную группу войдут представители банков, бизнеса, правительства, Законодательного Собрания.