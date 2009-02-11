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Posted 11 февраля 2009, 07:24

Published 11 февраля 2009, 07:24

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса

11 февраля 2009, 07:24
В Пермском крае будет создана экспертная группа, которая поможет малому и среднему бизнесу получать кредиты в банке.

Специально созданная экспертная группа займется оценкой проектов малого и среднего бизнеса, претендующих на получение кредитов в банках. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса рассматривались накануне на встрече вице-премьера краевого правительства Юрия Уткина с предпринимателями. Представители ООО «Омега», НПО «Вулкан», компании «Дары моря», ООО «Ромэкс», ООО «Рапана», ООО «Уралэнергоресурс» поделились проблемами, с которыми им приходится сталкиваться при получении кредитов – это нехватка залоговых средств, высокие процентные ставки и т.д.

По итогам опроса, проведенного в январе этого года ОАО «Пермский центр развития предпринимательства» среди 140 руководителей малых и средних предприятий региона, около половины опрошенных получали отказ в выделении кредита в банке. Из них 36% не получили никаких объяснений, другим отказали по причине ужесточения требований к заемщикам, невозможности оценить реальную платежеспособность предпринимателя, недостатке имущества для обеспечения кредита и пр.

В свою очередь, банки отмечают, что часто проекты бизнеса не соответствуют требованиям, которые выдвигаются государством. Как сказал вице-премьер краевого правительства Юрий Уткин, «сейчас государство спрашивает с банков, как расходуются выделенные средства. Важно сколько ушло не на поддержание их собственной ликвидности, а в реальный сектор экономики. Наша задача – сформировать пул проектов для освоения этих денежных средств. Должен появиться некий аудитор, заключения которого будут объективны и значимы и для субъектов малого предпринимательства, и для банков». В экспертную группу войдут представители банков, бизнеса, правительства, Законодательного Собрания.

Напомним, малые и средние предприятия Пермского края получили 40 кредитов на сумму 160 млн. руб. за счет поддержки Российского банка развития. Сейчас ОАО «РосБР» осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства через ОАО АКБ «Пермь» и пермские филиалы ОАО «Русь-Банк», ОАО АИКБ «Татфондбанк». Средства РосБР являются целевыми и выдаются банкам, имеющим программы кредитования малого и среднего бизнеса.

#Бизнес
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