Позиции Путина под угрозой

Posted 4 марта 2009, 08:37
Published 4 марта 2009, 08:37
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
В современной европейской политике есть всего две пары, за отношениями которых пристально следят многочисленные СМИ. Но если у Николя Саркози и Карлы Бруни, все, судя по всему, обстоит неплохо – недавно таблоиды обошли их очередные фотографии из отпуска, где супруги выглядят вполне счастливыми, то в отношениях Владимира Путина и Дмитрия Медведева, если верить европейским изданиям, наступают непростые времена.
Сегодняшний британский Guardian опубликовал очередную статью по этому поводу. Как утверждает обозреватель газеты Том Парфит, чем быстрее тают российские деньги, заработанные на дорогой нефти в нулевые годы, тем ожесточеннее становится внутрикремлевская борьба за контроль над высыхающим денежным источником.
Заложником этой борьбы, по мнению британца, и становятся отношения между теряющим уверенность Путиным и «уловившим аромат власти» Медведевым.
«Российский финансовый кризис начинает играть дестабилизирующую роль в деликатном кремлевском балансе власти, – пишет Том Парфит в материале «Фракции Путина и Медведева сцепились в кремлевской битве за контроль над финансами» в сегодняшнем номере the Guardian. – Усиливается борьба между конкурирующими кланами, подрывая власть Владимира Путина и ухудшая отношения между русским премьером и его протеже, президентом Дмитрием Медведевым».
Появляются растущие признаки того, что влиятельная группа высокопоставленных военных и сотрудников органов безопасности, как олени по весне, уперлись рогами с либералами из экономического блока правительства, поддерживаемых Медведевым. Именно эти две группировки схлестнулись за контроль над стремительно испаряющимися российскими государственными финансами.
Медведев вчера отметил первую годовщину своего президентства, однако очевидно, что за это время эйфория прошла. По России сильно ударил финансовый кризис, обрушив биржевые показатели почти на 80 процентов от их пика, и быстро девальвируя рубль. За прошлый год десять богатейших русских олигархов потеряли приблизительно $150 млрд.
Внезапное и стремительное испарение только что обретенного российского богатства породило острые разногласия между двумя кремлевскими кликами и поставило Путина – теперь уже премьер-министра – в неловкое положение. Как бывший агент КГБ, он по-прежнему сильно связан с группой силовиков, однако у него есть сильная личная привязанность к маленькой группе либералов из его родного
Эксперты считают, что Путин рискует своим статусом, пытаясь сдерживать конфликт между фракциями. Да и в его до этого безоблачных отношениях с Медведевым появились трещинки.
«Путин всегда действовал, как независимый арбитр, стоящий над схваткой двух главных кланов – силовиков и рациональных экономистов, – рассказывает политолог Дмитрий Орешкин. – Теперь же он вовлечен в борьбу и попал под огонь с обеих сторон. Силовики говорят, что он – слабак, не способный проявить свою власть и указать экономистам их место. В то время, как экономисты начали объединяться вокруг Медведева».
Медведев, которого на пост президента подобрал лично Путин, как лояльного преемника, начал высказывать пока несмелую критику в адрес своего учителя, что многими было расценено, как обретение им вкуса к власти и накачивание собственных политических бицепсов.
На недавней встрече с чиновниками экономического блока Медведев заявил, что антикризисные меры, проводимые Путиным в качестве главы правительства, реализуются «непозволимо медленно» и что вместо действий и реальных реформ ведутся лишь пустые разговоры.
В прошлом месяце Игорь Юргенс – директор Института Современного Развития – нового мозгового центра, созданного Медведевым, жестко раскритиковал Путина за ограничения свободы печати. При этом Юргенс особо подчеркнул, что «самые честные и независимые мнения о причинах российских проблем приходят из лагеря либералов, а не от так называемых
«Медведев разнюхал аромат власти, и он ему понравился, – считает Михаил Делягин – аналитик и бывший советник правительства по экономическим вопросам. – Он дал негласное добро своей администрации на вступление в информационную войну с аппаратом президента».
Ключевая фигура, которая находится в центре кремлевской борьбы за власть – министр финансов Алексей Кудрин, недавно предупредил силовиков и подконтрольные им госкорпорации, что государство намерено сильно урезать финансовую помощь, направляемую на спасение их бизнеса.
«Силовики привыкли самостоятельно делить государственные активы, – говорит Делягин. – Они хотят избавится от Кудрина, потому что он вцепился в государственный кошелек и отказывается раздавать им наличные деньги».
Расследование по коррупционному делу, стоимостью в $18 млн, в отношении заместителя министра финансов, начатое три недели назад, было завуалированным нападением силовиков на позиции Кудрина. Для Путина проблема заключается в том, что Кудрин, который допустил очевидные ошибки в оценках глубины финансового кризиса и его последствиях, является его старым другом и союзником еще с питерских времен.
Междоусобица, развернувшаяся между кремлевскими фракциями, породила слухи, что Путин, напуганный тем, что попадает в центр фокуса общественного недовольства, всерьез рассматривает возможность своей отставки. При этом сценарии он переместился бы в кресло спикера Государственной Думы в качестве лидера партии «Единая Россия». При другом сценарии Путин будет вынужден уволить Кудрина, чтобы успокоить
Бывший юрист Медведев в прошлом не имел никаких личных связей с силовиками и находится в натянутых отношениях с их лидером – вице-премьером Игорем Сечиным, который имеет влияние на Путина. 43-летний Медведев проигрывает в плане физической ауры
«В настоящий момент, Медведев может зайти в комнату, полную губернаторов, и его никто даже не заметит, – считает Делягин. – Но он создает атмосферу доверия. В британской истории тоже был прецедент, когда малозаметный поначалу Клемент Эттли сумел убрать с