Позиции Путина под угрозой

Медведев вчера отметил первую годовщину своего президентства, однако очевидно, что за это время эйфория прошла. По России сильно ударил финансовый кризис, обрушив биржевые показатели почти на 80 процентов от их пика, и быстро девальвируя рубль. За прошлый год десять богатейших русских олигархов потеряли приблизительно $150 млрд.

Внезапное и стремительное испарение только что обретенного российского богатства породило острые разногласия между двумя кремлевскими кликами и поставило Путина – теперь уже премьер-министра – в неловкое положение. Как бывший агент КГБ, он по-прежнему сильно связан с группой силовиков, однако у него есть сильная личная привязанность к маленькой группе либералов из его родного Санкт-Петербурга.