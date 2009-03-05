Катюша: Есть реванш!

Потерпев обидное поражение накануне в овертайме (66:69), пермская команда сделала выводы, и взяла убедительный реванш. После двух периодов преимущество «Катюши» в счете было в 11 очков, затем наша команда несколько расслабилась, за что чуть было, не поплатилась. После третьего периода «Катюша» вела в счете с разницей всего в два очка, и на душе было тревожно за итоговый счет игры. Но пермские баскетболистки собрались, и мощно провели четвертую десятиминутку.