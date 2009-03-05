Катюша: Есть реванш!

Posted 5 марта 2009, 05:13
Published 5 марта 2009, 05:13
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Высшая лига. 18-й тур. Второй матч. 3 марта.
Состав «Катюши»: И. Зайцева (набрала 7 очков), В. Таскаева (7), Е. Гергерт (5), Е. Артемова (3), А. Федорова (14) – стартовая пятерка, Т. Игнатченко (20), Н. Строгалева, Н. Петруха.
Потерпев обидное поражение накануне в овертайме (66:69), пермская команда сделала выводы, и взяла убедительный реванш. После двух периодов преимущество «Катюши» в счете было в 11 очков, затем наша команда несколько расслабилась, за что чуть было, не поплатилась. После третьего периода «Катюша» вела в счете с разницей всего в два очка, и на душе было тревожно за итоговый счет игры. Но пермские баскетболистки собрались, и мощно провели четвертую десятиминутку.
В этот вечер в составе «Катюши» безупречно действовала на площадке Татьяна Игнатченко, реабилитировавшись за вчерашнюю встречу. Именно она стала самой результативной в составе своей команды (20 очков). У нее хорошо шли двухочковые броски (8 попаданий из 11 попыток, 72, 7 процента), а с линии штрафных бросков она и вовсе показала 100-процентный результат (4 из
Еще хуже обстояли дела с двухочковыми бросками у Екатерины Артемовой и Анастасии Федоровой, которые из 5 попыток каждый раз мазали. Тем не менее, игра нашего коллектива заслуживает только похвалу, она продемонстрировала настоящий командный дух, показала зрелищную игру, отменную физическую подготовку. Лучшей на подборах традиционно стала Екатерина Артемова (12 подборов, из них 8 на своем щите).
Очередные матчи чемпионата страны «Катюша» проведет также на выезде. 5 и 6 марта она встретится в Йошкар-Оле с местной командой МарГТУ. Наша команда продолжает борьбу за верхние места в турнирной таблице.