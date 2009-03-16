Городская программа оздоровления детей на 2009-2011 годы

Программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009–2011 годы» разработана для того, чтобы повысить эффективность оздоровления детей в период летних каникул, сохранить и укрепить материально-техническую базу загородных муниципальных оздоровительных лагерей, полностью обеспечить отдыхом, занятостью и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей, детей-инвалидов.