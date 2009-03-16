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Posted 16 марта 2009, 08:48

Published 16 марта 2009, 08:48

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

Городская программа оздоровления детей на 2009-2011 годы

16 марта 2009, 08:48
Программа разработана для того, чтобы повысить эффективность оздоровления детей в период летних каникул.

Программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009–2011 годы» разработана для того, чтобы повысить эффективность оздоровления детей в период летних каникул, сохранить и укрепить материально-техническую базу загородных муниципальных оздоровительных лагерей, полностью обеспечить отдыхом, занятостью и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

Программа предусматривает различные формы детского отдыха: загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря с дневным пребыванием детей и профильные отряды, спортивные площадки по месту жительства, профильные выездные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые «Отряды мэра», разновозрастные отряды по месту жительства, походы и сплавы, и т. д.

Для этих целей из бюджета города Перми планируется выделить около 132 млн. рублей. Также для реализации Программы планируется привлечь около 560 млн. рублей из средств федерального и краевого бюджетов, средства предприятий и организаций города.

Контролировать ход выполнения программы, координировать взаимодействие заинтересованных ведомств и служб при организации городской оздоровительной кампании будет управление по делам семьи и детства администрации Перми.

#Общество
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