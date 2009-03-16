Городская программа оздоровления детей на 2009-2011 годы

Posted 16 марта 2009, 08:48
Published 16 марта 2009, 08:48
Modified 2 марта 2023, 17:24
Updated 2 марта 2023, 17:24
Программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009–2011 годы» разработана для того, чтобы повысить эффективность оздоровления детей в период летних каникул, сохранить и укрепить материально-техническую базу загородных муниципальных оздоровительных лагерей, полностью обеспечить отдыхом, занятостью и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей,
Для этих целей из бюджета города Перми планируется выделить около 132 млн. рублей. Также для реализации Программы планируется привлечь около 560 млн. рублей из средств федерального и краевого бюджетов, средства предприятий и организаций города.
Контролировать ход выполнения программы, координировать взаимодействие заинтересованных ведомств и служб при организации городской оздоровительной кампании будет управление по делам семьи и детства администрации Перми.