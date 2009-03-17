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Posted 17 марта 2009, 08:18

Published 17 марта 2009, 08:18

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

В ТЮЗе состоится премьера спектакля «Домой»

17 марта 2009, 08:18
Пьеса «Домой» была написана более десяти лет назад, но на сценах нашей страны ставилась не часто.

Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, новый спектакль ТЮЗа представляет собой дипломную постановку выпускников актерского курса Пермского института искусства и культуры по пьесе «Домой» драматурга Людмилы Разумовской. Постановку спектакля осуществил художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов, которым было принято решение о включении спектакля в репертуар театра.

Пьеса «Домой» была написана более десяти лет назад, но на сценах нашей страны ставилась не часто. Эта пьеса — беспощадный рассказ о бездомных питерских подростках, которые и на дне жизни пытаются выжить наперекор миру взрослых, повернувшихся к ним спиной в заботах о собственном благополучии. Каждый из героев пьесы живет лишь одной мечтой — мечтой о Доме.

Людмила Разумовская посвятила свою пьесу рок-певице Яне Дягилевой, основав произведение на истории ее жизни и творчестве. Певица является и прототипом одной из героинь пьесы — Жанны, в спектакле звучат стихи Дягилевой.

Пресс-конференция, посвященная премьере, состоится 19 марта в Театре юного зрителя (ул. Большевистская, 68). Начало — в 10:45. Премьера спектакля — 20 марта в 19:00.

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