В ТЮЗе состоится премьера спектакля «Домой»

Пьеса «Домой» была написана более десяти лет назад, но на сценах нашей страны ставилась не часто. Эта пьеса — беспощадный рассказ о бездомных питерских подростках, которые и на дне жизни пытаются выжить наперекор миру взрослых, повернувшихся к ним спиной в заботах о собственном благополучии. Каждый из героев пьесы живет лишь одной мечтой — мечтой о Доме.