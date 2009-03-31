Первоапрельский сюрприз от пенсионного фонд РФ

Как сообщается на сайте пенсионного фонда РФ, пенсия она будет повышена не на 15,6%, как было ранее предусмотрено в бюджете, а на 17,5%. Это стало возможным с учетом того, что доходы ПФР в 2008 году превысили планируемые показатели. 1 августа 2009 года будет проведена внеплановая индексация страховой части трудовой пенсии – ориентировочно на 7,5%.