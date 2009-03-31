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Posted 31 марта 2009, 08:06

Published 31 марта 2009, 08:06

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Первоапрельский сюрприз от пенсионного фонд РФ

31 марта 2009, 08:06
C 1 апреля 2009 года произойдет индексация страховой части трудовых пенсий гражданам, получающим их по линии органов Пенсионного фонда РФ на 17,5 %.

C 1 апреля 2009 года произойдет индексация страховой части трудовых пенсий гражданам, получающим их по линии органов Пенсионного фонда (ПФ) РФ на 17,5 %, а также индексация расчетного пенсионного капитала.

Как сообщается на сайте пенсионного фонда РФ, пенсия она будет повышена не на 15,6%, как было ранее предусмотрено в бюджете, а на 17,5%. Это стало возможным с учетом того, что доходы ПФР в 2008 году превысили планируемые показатели. 1 августа 2009 года будет проведена внеплановая индексация страховой части трудовой пенсии – ориентировочно на 7,5%.

В результате четырех индексаций в 2009 году среднегодовой размер трудовой пенсии по старости, которую в России получают свыше 30 млн. человек, превысит прожиточный минимум пенсионера в 1,33 раза и будет составлять 5 641 руб. (8,7% сверх роста цен). Размер социальной пенсии, которую получают 2,5 млн. россиян, в конце года достигнет величины прожиточного минимума пенсионера – 4 294 рубля (25,3% сверх роста цен).

Как сообщала ранее министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, базовая часть 1 декабря будет проиндексирована на 31,4% вместо запланированных 26,45%. В результате средний размер базовой части трудовой пенсии по старости составит не 2 460 рублей, как было запланировано, а 2 562 рубля.

Предыдущая индексация базовой части трудовой пенсии по старости прошла 1 марта 2009 года – её размер был увеличен на 8,7%.

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