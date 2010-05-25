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Posted 25 мая 2010, 04:59

Published 25 мая 2010, 04:59

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

В Перми 26 мая пройдет «День предпринимателя — 2010»

25 мая 2010, 04:59
Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться.

Форум представителей бизнеса и власти откроется в 13.00 в помещении Речного Вокзала (Музей современного искусства). В мероприятии примут участие: заместитель председателя Правительства Елена Гилязова, министр развития предпринимательства и торговли Пермского края Марат Биматов, представители организаций поддержки малого и среднего предпринимательства.

С 14.00 в здании музея начнутся заседания «круглых столов» по темам:

— «Аутсорсинг, концессия, кооперация — новые ниши для развития малого и среднего предпринимательства» (14.15)
— «Дизайнерское решение как инновационный инструмент конкурентной борьбы» (15.00)
— «Социальное предпринимательство» (16.30)
— «Поддержка молодежных инициатив в сфере предпринимательства» (17.15)

Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться, форма регистрации находится на портале g2b.perm.ru.

С 16.00 до 21.00 на площадке перед входом в музей пройдёт праздничная ярмарка. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по кузнечному делу, лозоплетению, гончарному делу и ковроткачеству.

День российского предпринимательства был учрежден в октябре 2006 года указом президента России. В рамках празднования дня предпринимателя во всех городах России проводятся форумы, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.

«День предпринимателя Пермского края — 2010» в Перми проходит по инициативе Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края. Организатор праздничных мероприятий — пермское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Организаторы мероприятия «День предпринимателя Пермского края – 2010»:

Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края тел . 217–67–60
и пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» тел. 291–19–19.

#Бизнес
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