В Перми 26 мая пройдет «День предпринимателя — 2010»

Posted 25 мая 2010, 04:59
Published 25 мая 2010, 04:59
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Форум представителей бизнеса и власти откроется в 13.00 в помещении Речного Вокзала (Музей современного искусства). В мероприятии примут участие: заместитель председателя Правительства Елена Гилязова, министр развития предпринимательства и торговли Пермского края Марат Биматов, представители организаций поддержки малого и среднего предпринимательства.
С 14.00 в здании музея начнутся заседания «круглых столов» по темам:
— «Аутсорсинг, концессия, кооперация — новые ниши для развития малого и среднего предпринимательства» (14.15)
— «Дизайнерское решение как инновационный инструмент конкурентной борьбы» (15.00)
— «Социальное предпринимательство» (16.30)
— «Поддержка молодежных инициатив в сфере предпринимательства» (17.15)
Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться, форма регистрации находится на портале g2b.perm.ru.
С 16.00 до 21.00 на площадке перед входом в музей пройдёт праздничная ярмарка. Все желающие смогут принять участие в
День российского предпринимательства был учрежден в октябре 2006 года указом президента России. В рамках празднования дня предпринимателя во всех городах России проводятся форумы, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.
«День предпринимателя Пермского края — 2010» в Перми проходит по инициативе Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края. Организатор праздничных мероприятий — пермское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Организаторы мероприятия «День предпринимателя Пермского края – 2010»:
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края тел .
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