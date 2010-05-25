В Перми 26 мая пройдет «День предпринимателя — 2010»

День российского предпринимательства был учрежден в октябре 2006 года указом президента России. В рамках празднования дня предпринимателя во всех городах России проводятся форумы, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.