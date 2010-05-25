Как пишет в своем блоге губернатор Пермского края Олег Чиркунов, в Америке вышла книга «Русское бедное». По словам галериста Марата Гельмана, с июня книга будет продаваться во всех магазинах. «Мы с МОМА (музеум оа модерн арт) договаривались о выставке «Русское бедное» и в переговорах издатель их участвовал. Потом из-за кризиса выставка гакнулась, а ему очень понравилось. И он решил издать не каталог, а книгу. С июня она во всех музейных магазинах продаваться будет», - цитирует губернатор Марата Гельмана в своем блоге.