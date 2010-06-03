Банк «Урал ФД» приступил к выпуску карт MasterСard Virtual

Клиенты банка «Урал ФД» могут воспользоваться новой услугой – картой MasterCard Virtual для расчетов в сети Интернет. С помощью данной карты можно отделить платежи в Интернете от всех остальных расходов. Оплачивая покупки в Интернете с помощью карты MasterCard Virtual клиенту не нужно вводить данные своей основной карты, что исключает риск её незаконного использования.