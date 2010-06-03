Банк «Урал ФД» приступил к выпуску карт MasterСard Virtual

Posted 3 июня 2010, 04:30
Published 3 июня 2010, 04:30
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Клиенты банка «Урал ФД» могут воспользоваться новой услугой – картой MasterCard Virtual для расчетов в сети Интернет. С помощью данной карты можно отделить платежи в Интернете от всех остальных расходов. Оплачивая покупки в Интернете с помощью карты MasterCard Virtual клиенту не нужно вводить данные своей основной карты, что исключает риск её незаконного использования.
Карта Virtual имеет свой номер и срок действия. Данная карта не может быть использована в реальном магазине, поскольку на ней нет основных характеристик карты MasterCard, таких как магнитная полоса, торговая марка платежной системы и место для подписи. Держателем карты MasterCard Virtual может стать любой клиент, имеющий основную расчетную карту банка Урал ФД.
Подробную информацию о карте MasterCard Virtual Вы можете получить в любом из офисов банка, в соответствующих разделах сайта банка и в круглосуточной службе поддержки клиентов по телефонам: (342) 240–10–40 или