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Posted 3 июня 2010, 04:30

Published 3 июня 2010, 04:30

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

Банк «Урал ФД» приступил к выпуску карт MasterСard Virtual

3 июня 2010, 04:30
С помощью данной карты можно отделить платежи в Интернете от всех остальных расходов.

Клиенты банка «Урал ФД» могут воспользоваться новой услугой – картой MasterCard Virtual для расчетов в сети Интернет. С помощью данной карты можно отделить платежи в Интернете от всех остальных расходов. Оплачивая покупки в Интернете с помощью карты MasterCard Virtual клиенту не нужно вводить данные своей основной карты, что исключает риск её незаконного использования.

Карта Virtual имеет свой номер и срок действия. Данная карта не может быть использована в реальном магазине, поскольку на ней нет основных характеристик карты MasterCard, таких как магнитная полоса, торговая марка платежной системы и место для подписи. Держателем карты MasterCard Virtual может стать любой клиент, имеющий основную расчетную карту банка Урал ФД.

Подробную информацию о карте MasterCard Virtual Вы можете получить в любом из офисов банка, в соответствующих разделах сайта банка и в круглосуточной службе поддержки клиентов по телефонам: (342) 240–10–40 или 8–800–100–10–40 (по России звонки бесплатны).

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