«Пермская пригородная компания» начинает осуществлять функции перевозчика

В ближайшее время ППК заключит договоры с СвЖД на аренду и техническое обслуживание подвижного состава с локомотивными бригадами, а также на пользование инфраструктурой.

Напомним, в сентябре 2009 года был подписан учредительный договор о создании ОАО «Пермская пригородная компания». 51% акций ППК получили РЖД, 49% переданы в краевую собственность. Уставный капитал акционерного общества составил 100 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 49 тыс. рублей. ППК начала свою работу с 1 ноября 2009 года.