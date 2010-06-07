«Пермская пригородная компания» начинает осуществлять функции перевозчика

Posted 7 июня 2010, 09:29
Published 7 июня 2010, 09:29
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
Как сказал сегодня генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания» (ППК) Сергей Канцур, в Госжелдорнадзоре подписан приказ о выдаче компании лицензии на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения.
Функции перевозчика ППК начнет осуществлять с 1 июля на перегоне Верещагинского направления и на 23 маршрутах городской электрички. На остальных направлениях компания останется агентом по оформлению проездных документов и сбору денежной выручки.
В ближайшее время ППК заключит договоры с СвЖД на аренду и техническое обслуживание подвижного состава с локомотивными бригадами, а также на пользование инфраструктурой.
Напомним, в сентябре 2009 года был подписан учредительный договор о создании ОАО «Пермская пригородная компания». 51% акций ППК получили РЖД, 49% переданы в краевую собственность. Уставный капитал акционерного общества составил 100 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 49 тыс. рублей. ППК начала свою работу с 1 ноября 2009 года.
Целью создания ППК является снижение убыточности пригородных пассажирских перевозок, в первую очередь за счет увеличения доходов путем борьбы с безбилетниками, а также за счет снижения расходов в силу выделения пригородных перевозок в самостоятельный вид бизнеса.