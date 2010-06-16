Россия может использовать наработки Пермского края по аутсорсингу

Posted 16 июня 2010, 06:34
Published 16 июня 2010, 06:34
Modified 2 марта 2023, 16:33
Updated 2 марта 2023, 16:33
«Аутсорсинг уже прочно обосновался в лексиконе российских чиновников, однако масштабы его использования невелики. По этому направлению федерация может вполне использовать наработки Пермского края. Там поставлена задача полностью освободить муниципальный и государственный сектор от штатных сотрудников, занимающихся уборкой помещений, их охраной, оказывающих услуги в сфере общественного питания», — пишет в своей статье в журнале Forbes руководитель лаборатории Института экономики переходного периода Владимир Назаров.
Напомним, в своем недавнем послании о
Ряд территорий Пермского края уже отдали малому бизнесу часть непрофильных функций в образовательных и медицинских учреждениях (уборка помещений, охрана, питание и др). Благодаря аутсорсингу в Пермском крае появляются новые рабочие места.