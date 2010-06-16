Россия может использовать наработки Пермского края по аутсорсингу

Напомним, в своем недавнем послании о социально-экономическом и политическом положении региона губернатор Пермского края обратил внимание на аутсорсинг как «новую организацию экономики региона». «К концу 2011 года в муниципальном и государственном секторе Пермского края не должно остаться штатных сотрудников, выполняющих функции уборки помещений, их охраны, оказывающих услуги в сфере общественного питания. Значительный объем бухгалтерских, юридических и IT услуг также должен закупаться на свободном рынке», — сказал Олег Чиркунов.