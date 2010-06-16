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Posted 16 июня 2010, 06:34

Published 16 июня 2010, 06:34

Modified 2 марта 2023, 16:33

Updated 2 марта 2023, 16:33

Россия может использовать наработки Пермского края по аутсорсингу

16 июня 2010, 06:34
считает руководитель лаборатории Института экономики переходного периода Владимир Назаров.

«Аутсорсинг уже прочно обосновался в лексиконе российских чиновников, однако масштабы его использования невелики. По этому направлению федерация может вполне использовать наработки Пермского края. Там поставлена задача полностью освободить муниципальный и государственный сектор от штатных сотрудников, занимающихся уборкой помещений, их охраной, оказывающих услуги в сфере общественного питания», — пишет в своей статье в журнале Forbes руководитель лаборатории Института экономики переходного периода Владимир Назаров.

Напомним, в своем недавнем послании о социально-экономическом и политическом положении региона губернатор Пермского края обратил внимание на аутсорсинг как «новую организацию экономики региона». «К концу 2011 года в муниципальном и государственном секторе Пермского края не должно остаться штатных сотрудников, выполняющих функции уборки помещений, их охраны, оказывающих услуги в сфере общественного питания. Значительный объем бухгалтерских, юридических и IT услуг также должен закупаться на свободном рынке», — сказал Олег Чиркунов.

Ряд территорий Пермского края уже отдали малому бизнесу часть непрофильных функций в образовательных и медицинских учреждениях (уборка помещений, охрана, питание и др). Благодаря аутсорсингу в Пермском крае появляются новые рабочие места.

#Бизнес
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