«Демидково» ждет любителей аквабайка 24 и 25 июля

24-25 июля на территории санатория «Демидково» состоится открытый чемпионат Пермского края по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк». В программе соревнований - кольцевая гонка и ралли рейд. В дисциплине «кольцевые гонки» участники разделятся на 3 категории: F1 (лицензированные спортсмены), F2 (аквабайки мощностью свыше 150 л.с.) и F3 (аквабайки мощностью ниже 150 л.с.). В дисциплине «ралли рейд» каждый пилот сможет показать свою подготовленность и выносливость (длинна трассы – более 120км). Это настоящая проверка на прочность! В соревнованиях также примут участие гости из Ижевска и Екатеринбурга. Строгое судейство обеспечит главный судья ФВМС России Валерий Мамилов.

