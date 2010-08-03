В выходные часть Перми останется без водоснабжения на 36 часов

Как сообщает НОВОГОР Прикамье, с 20 часов 6 августа до 8 часов 8 августа будет остановлен Большекамский водозабор. Пермякам рекомендуется запастись водой. Водоснабжение будет отключено в следующих микрорайонах города:

Свердловский р-н

- м/р Н. Островского;

- ул.

25-го

Октября от ул. Швецова до ул. Пушкина;

- ул. Н. Островского от Чернышевского до Пушкина;

- ул.

25-го

Октября, 106;

- ул.

1-ая

Красноармейская, 4;

- ул. М. Горького, 49, 51, 65, 65а, 75;

Ленинский р-н

- вся левобережная часть за исключением части ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова;

- ул. Пушкина от

25-го

Октября до Куйбышева;

Мотовилихинский р-н

- часть м/р Городские горки от ул. Уральской до ул. Макаренко;

- м/р Цирк;

- м/р Рабочий поселок;

Дзержинский р-н

- вся левобережная часть за исключением м/р Мильчакова;

Индустриальный р-н

- ул. Ш. Космонавтов, 110, 112, 113, 113а,114;

- ул. Стахановская, 58;

Пермский р-н

м/р Кондратово.

Возможно пониженное давление и перебои с водой в м/р Городские горки от ул. Макаренко до ул. Старцева; в квартале между ул.

25-го