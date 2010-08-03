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Posted 3 августа 2010, 10:13

Published 3 августа 2010, 10:13

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

В выходные часть Перми останется без водоснабжения на 36 часов

3 августа 2010, 10:13
Пермякам рекомендуется запастись водой.
Как сообщает НОВОГОР Прикамье, с 20 часов 6 августа до 8 часов 8 августа будет остановлен Большекамский водозабор. Пермякам рекомендуется запастись водой. Водоснабжение будет отключено в следующих микрорайонах города:
Свердловский р-н
- м/р Н. Островского;
- ул.
25-го
Октября от ул. Швецова до ул. Пушкина;
- ул. Н. Островского от Чернышевского до Пушкина;
- ул.
25-го
Октября, 106;
- ул.
1-ая
Красноармейская, 4;
- ул. М. Горького, 49, 51, 65, 65а, 75;
Ленинский р-н
- вся левобережная часть за исключением части ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова;
- ул. Пушкина от
25-го
Октября до Куйбышева;
Мотовилихинский р-н
- часть м/р Городские горки от ул. Уральской до ул. Макаренко;
- м/р Цирк;
- м/р Рабочий поселок;
Дзержинский р-н
- вся левобережная часть за исключением м/р Мильчакова;
Индустриальный р-н
- ул. Ш. Космонавтов, 110, 112, 113, 113а,114;
- ул. Стахановская, 58;
Пермский р-н
м/р Кондратово.
Возможно пониженное давление и перебои с водой в м/р Городские горки от ул. Макаренко до ул. Старцева; в квартале между ул.
25-го
Октября, Н. Островского, Революции, Чернышеского.
#Регион#Пермь#Водоснабжение
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