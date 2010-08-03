В выходные часть Перми останется без водоснабжения на 36 часов

Как сообщает НОВОГОР Прикамье, с 20 часов 6 августа до 8 часов 8 августа будет остановлен Большекамский водозабор. Пермякам рекомендуется запастись водой. Водоснабжение будет отключено в следующих микрорайонах города:
Октября от ул. Швецова до ул. Пушкина;
- ул. Н. Островского от Чернышевского до Пушкина;
- ул. М. Горького, 49, 51, 65, 65а, 75;
- вся левобережная часть за исключением части ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова;
- часть м/р Городские горки от ул. Уральской до ул. Макаренко;
- вся левобережная часть за исключением м/р Мильчакова;
- ул. Ш. Космонавтов, 110, 112, 113, 113а,114;
Возможно пониженное давление и перебои с водой в м/р Городские горки от ул. Макаренко до ул. Старцева; в квартале между ул.
Октября, Н. Островского, Революции, Чернышеского.