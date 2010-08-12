Пермь завоевала право принимать Чемпионат России по аэрохоккею

21 августа в столице края пройдет VIII Чемпионат России по аэрохоккею. Помимо спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны принять участие в нем может любой желающий.

Суть игры заключается в том, что каждый из двух игроков, используя биту, должен забить большее число голов своему оппоненту на специальном столе. Матч длится до тех пор, пока один из игроков не забьет другому семь шайб в ворота или пока не закончится время игры.

Как сообщили в комитете по молодежной политике администрации Перми, соревнования пройдут в четырех зачетах: женский, юниорский (до 16 лет), общий, и командный. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и денежными премиями. Все участники получат памятные подарки.

По словам организаторов, в соревнованиях примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга, а также чемпион России по аэрооохоккею Вадим Чижевский. Кроме того, в играх чемпионата может поучаствовать любой желающий пермяк. Для участия необходимо успеть подать заявку до 21 августа (до 11:45) по телефонам:

8-905-86-0-36-56,

8-902-80-1-06-47.

Организационный взнос — 200 рублей с человека.

Соревнования пройдут 21 августа в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 3 этаж, игровая зона Play Day). Начало — в 12:00.

Справка: