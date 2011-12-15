По Перми ходят фальшивые пятитысячные купюры

Posted 15 декабря 2011, 05:59
Published 15 декабря 2011, 05:59
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
14 декабря в Перми изъяли сразу две фальшивые пятитысячные купюры. Первую обнаружил кассир автозаправки на улице пожарная в Дзержинском районе. Вторую — работник мебельного салона на улице Свиязева в Индустриальном районе.
Обе купюры имеют серию ЕК и следующие признаки подделки: микроперфорация смазана, элементы г. Хабаровск не имеет цвета переменной краски, отсутствует эффект радужных полос на муаровом поле, имеется общая бледность и нечеткость основных красок, отсутствует характерный хруст бумаги.
В настоящее время обе банкноты изъяты и отправлены на экспертизу, сообщает пресс-служба УВД по городу Перми.