На что тратят деньги УК теперь можно будет посмотреть в Интернете

Управляющие компании будут обязаны разместить в сети Интернет не только свои координаты и график работы, но и данные о годовой бухгалтерской отчетности, об услугах по содержанию и ремонту многоквартирных домов, гарантийных сроках ремонтных работ, тарифах и ценах ЖКХ, а также случаях привлечения компании к административной ответственности.