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Posted 25 января 2012, 06:01

Published 25 января 2012, 06:01

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

На что тратят деньги УК теперь можно будет посмотреть в Интернете

25 января 2012, 06:01
Министерство регионального развития РФ утвердило регламент раскрытия информации управляющими компаниями путем ее опубликования в сети Интернет.

Управляющие компании будут обязаны разместить в сети Интернет не только свои координаты и график работы, но и данные о годовой бухгалтерской отчетности, об услугах по содержанию и ремонту многоквартирных домов, гарантийных сроках ремонтных работ, тарифах и ценах ЖКХ, а также случаях привлечения компании к административной ответственности.

За достоверностью информации будут следить жилищные инспекции. Компании, которые откажутся публиковать информацию о себе, будут оштрафованы на сумму от 40 до 300 тысяч рублей. Руководителя компании могут дисквалифицировать, то есть лишить должности на два года.

Правительство поручило министерству регионального развития создать официальный сайт в Интернете, которым будут пользоваться компании, и утвердить регламент размещения информации. Как сообщает «Российская газета», портал будет работать на базе официального сайта ведомства. В данный момент завершает разработка ресурса, в ближайшее время он начнет работать.

#Общество#Ук#Минрегионразвития
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