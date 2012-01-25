На что тратят деньги УК теперь можно будет посмотреть в Интернете

Posted 25 января 2012, 06:01
Published 25 января 2012, 06:01
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Управляющие компании будут обязаны разместить в сети Интернет не только свои координаты и график работы, но и данные о годовой бухгалтерской отчетности, об услугах по содержанию и ремонту многоквартирных домов, гарантийных сроках ремонтных работ, тарифах и ценах ЖКХ, а также случаях привлечения компании к административной ответственности.
За достоверностью информации будут следить жилищные инспекции. Компании, которые откажутся публиковать информацию о себе, будут оштрафованы на сумму от 40 до 300 тысяч рублей. Руководителя компании могут дисквалифицировать, то есть лишить должности на два года.
Правительство поручило министерству регионального развития создать официальный сайт в Интернете, которым будут пользоваться компании, и утвердить регламент размещения информации. Как сообщает «Российская газета», портал будет работать на базе официального сайта ведомства. В данный момент завершает разработка ресурса, в ближайшее время он начнет работать.