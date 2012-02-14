АвтоВАЗ готовит 200-сильную Lada Granta

Posted 14 февраля 2012, 06:40
Published 14 февраля 2012, 06:40
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Как сообщает тольяттинское издание «Автосреда» со ссылкой на члена президиума РАФ Владислава Незванкина, заряженных «Грант» будет две: одна с мотором 130 л.с., а вторая с турбированным агрегатом, выдающим под 200 л.с!
Один из разработчиков машины Михаил Иляков сообщил, что подготовка производства гражданской спортивной «Гранты» идет полным ходом. В продаже она появится в 2013 году. Изначально назывался ценник на уровне 350 000 рублей за «заряженную» версию. Теперь, когда они расплодились, разброс вырос — от 370 000 за 130-сильную модификацию до 780 000 за «турбированную».
Фото: avtosreda.ru