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Posted 14 февраля 2012, 06:40

Published 14 февраля 2012, 06:40

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

АвтоВАЗ готовит 200-сильную Lada Granta

14 февраля 2012, 06:40
В Тольятти решили утереть нос импортным GTi и RS двумя заряженными версиями «Гранты».

Как сообщает тольяттинское издание «Автосреда» со ссылкой на члена президиума РАФ Владислава Незванкина, заряженных «Грант» будет две: одна с мотором 130 л.с., а вторая с турбированным агрегатом, выдающим под 200 л.с!

Один из разработчиков машины Михаил Иляков сообщил, что подготовка производства гражданской спортивной «Гранты» идет полным ходом. В продаже она появится в 2013 году. Изначально назывался ценник на уровне 350 000 рублей за «заряженную» версию. Теперь, когда они расплодились, разброс вырос — от 370 000 за 130-сильную модификацию до 780 000 за «турбированную».

Фото: avtosreda.ru

#Авто#Lada granta
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