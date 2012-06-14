Геннадий Игумнов: Законодательное собрание может нарушить Конституцию

Игумнов добавил, что Алексей Чибисов как и. о. руководителя фракции «Единой России» в крае против самовыдвижения. «Поскольку он сейчас и. о. руководителя „Единой России“ в крае и хочет стать руководителем — он будет свое мнение отстаивать, — отметил собеседник Properm.ru. — А так как у „Единой России“ большинство, я не могу прогнозировать, как это будет. Хотя, конечно, если этого положения в законе о выборах губернатора не будет, это ущемление прав людей, которые должны избирать и могут быть избраны в любой орган власти, это их конституционное право».