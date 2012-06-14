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Posted 14 июня 2012, 08:26

Published 14 июня 2012, 08:26

Modified 9 января, 14:31

Updated 9 января, 14:31

Геннадий Игумнов: Законодательное собрание может нарушить Конституцию

14 июня 2012, 08:26
Сегодня, 14 июня, на заседании общественной палаты вновь был поднят вопрос о внесении поправок в проекты законов о выборах губернатора.

На заседании присутствовало несколько депутатов законодательного собрания: Александр Бойченко, Геннадий Кузьмицкий, Алексей Луканин и и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Пермском крае Алексей Чибисов. 21 июня пермские парламентарии должны рассмотреть законопроекты о выборах губернаторов.

«Первый вариант законопроекта был предложен центральной избирательной комиссией Пермского края, в нем нет положения о самовыдвижении кандидата на должность губернатора Пермского края, — сообщил член общественной палаты Геннадий Игумнов. — Второй предложила пермская фракция КПРФ в Заксобрании. В этом варианте законопроекта возможность самовыдвижения присутствует. Поскольку фракция „Единая Россия“ за отсутствие этого пункта, может быть принят первый вариант законопроекта. После этого начнется работа с поправками, и как будет приниматься пункт о самовыдвижении — пока неясно.

Игумнов добавил, что Алексей Чибисов как и. о. руководителя фракции «Единой России» в крае против самовыдвижения. «Поскольку он сейчас и. о. руководителя „Единой России“ в крае и хочет стать руководителем — он будет свое мнение отстаивать, — отметил собеседник Properm.ru. — А так как у „Единой России“ большинство, я не могу прогнозировать, как это будет. Хотя, конечно, если этого положения в законе о выборах губернатора не будет, это ущемление прав людей, которые должны избирать и могут быть избраны в любой орган власти, это их конституционное право».

 

Геннадий Игумнов: Мы передали депутатам законодательного собрания рекомендации включить в закон положение о самовыдвижении. 21 июня мы направим на заседание заксобрания группу представителей общественной палаты, чтобы участвовать в процессе рассмотрения проекта закона и поправок, которые внесены в том числе депутатами. В эту группу войдут Игорь Кирьянов как ее председатель, Андрей Хусид, Алексей Чернов и я.

 

Федеральный законодатель, создавая модель закона, предполагал, что решение избирать губернатора из числа самовыдвиженцев или нет, это дело местных орангов власти. Если они считают нужным включить возможность самовыдвижения, они ее примут, и в этом случае пермский закон будет отличаться от федерального.

#Политика
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