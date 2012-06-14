Геннадий Игумнов: Законодательное собрание может нарушить Конституцию

Posted 14 июня 2012, 08:26
Published 14 июня 2012, 08:26
Modified 9 января, 14:31
Updated 9 января, 14:31
На заседании присутствовало несколько депутатов законодательного собрания: Александр Бойченко, Геннадий Кузьмицкий, Алексей Луканин и и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Пермском крае Алексей Чибисов. 21 июня пермские парламентарии должны рассмотреть законопроекты о выборах губернаторов.
«Первый вариант законопроекта был предложен центральной избирательной комиссией Пермского края, в нем нет положения о самовыдвижении кандидата на должность губернатора Пермского края, — сообщил член общественной палаты Геннадий Игумнов. — Второй предложила пермская фракция КПРФ в Заксобрании. В этом варианте законопроекта возможность самовыдвижения присутствует. Поскольку фракция „Единая Россия“ за отсутствие этого пункта, может быть принят первый вариант законопроекта. После этого начнется работа с поправками, и как будет приниматься пункт о самовыдвижении — пока неясно.
Игумнов добавил, что Алексей Чибисов как и. о. руководителя фракции «Единой России» в крае против самовыдвижения. «Поскольку он сейчас и. о. руководителя „Единой России“ в крае и хочет стать руководителем — он будет свое мнение отстаивать, — отметил собеседник Properm.ru. — А так как у „Единой России“ большинство, я не могу прогнозировать, как это будет. Хотя, конечно, если этого положения в законе о выборах губернатора не будет, это ущемление прав людей, которые должны избирать и могут быть избраны в любой орган власти, это их конституционное право».