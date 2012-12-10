Депутаты Пермской гордумы отметят Новый год скромным корпоративом

Posted 10 декабря 2012, 09:53
Published 10 декабря 2012, 09:53
Modified 2 марта 2023, 17:12
Updated 2 марта 2023, 17:12
Депутаты Пермской городской думы отметят Новый год обычным корпоративом. Как рассказал Properm.ru председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев, особенных акций думцы не готовят. Во всяком случае, пока. По словам депутата, в думе планируется обычный корпоратив, не более того.
Напомним, в прошлом году депутаты отличились, выпустив к Новому году поздравительный клип. Думцы, одетые в костюмы дедов морозов и снегурочек, спели про развитие бизнеса, бюджет города и уборку снега. Ничего подобного в этом году депутаты не планируют. «Либо меня не пригласили», — пошутил Вячеслав Григорьев.
Отметим, видеоролик, выложенный на YouTube, в котором депутаты Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Николай Демкин и Мария Батуева поют на мотив песни «Last Christmas» британского поп-дуэта Wham, оказался удален.