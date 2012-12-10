Депутаты Пермской гордумы отметят Новый год скромным корпоративом

Напомним, в прошлом году депутаты отличились, выпустив к Новому году поздравительный клип. Думцы, одетые в костюмы дедов морозов и снегурочек, спели про развитие бизнеса, бюджет города и уборку снега. Ничего подобного в этом году депутаты не планируют. «Либо меня не пригласили», — пошутил Вячеслав Григорьев.