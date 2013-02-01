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Posted 1 февраля 2013, 08:01

Published 1 февраля 2013, 08:01

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

«Почта России» будет торговать итальянскими продуктами и обувью

1 февраля 2013, 08:01
Российская компания создаст совместно с Poste Italiane интернет-магазин с собственной доставкой.

«Почта России» и почтовый оператор Италии Poste Italiane создадут онлайн-ресурс, через который будут продавать модную одежду, обувь, продукты и аксессуары для автомобилей. Об этом заявила руководитель дирекции почтовых услуг российского предприятия Марина Гончарова, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, у Poste Italiane уже есть договоренность с 260 небольшими производителями или частными предпринимателями из Италии, у которых нет собственного сайта для продажи своей продукции. Почтальоны обещают доставлять заказы по наложенному платежу в течение десяти дней. Вернуть товар клиент сможет в течение нескольких дней.

Гончарова отметила, что бизнес-план проекта должен быть готов к середине апреля. До этого почтовые операторы планируют изучить российский рынок дистанционной торговли и составить портрет типичного российского покупателя.

Во сколько обойдется реализация проекта и как будет делиться выручка от него, не сообщается, отмечает «РИА Новости». Разработкой портала займется Poste Italiane, у которой уже есть подобный опыт на внутреннем рынке.

#Интернет#Почта россии#Почта
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