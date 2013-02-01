«Почта России» будет торговать итальянскими продуктами и обувью

По ее словам, у Poste Italiane уже есть договоренность с 260 небольшими производителями или частными предпринимателями из Италии, у которых нет собственного сайта для продажи своей продукции. Почтальоны обещают доставлять заказы по наложенному платежу в течение десяти дней. Вернуть товар клиент сможет в течение нескольких дней.