«Почта России» будет торговать итальянскими продуктами и обувью

Posted 1 февраля 2013, 08:01
Published 1 февраля 2013, 08:01
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
«Почта России» и почтовый оператор Италии Poste Italiane создадут онлайн-ресурс, через который будут продавать модную одежду, обувь, продукты и аксессуары для автомобилей. Об этом заявила руководитель дирекции почтовых услуг российского предприятия Марина Гончарова, пишет «Коммерсантъ».
По ее словам, у Poste Italiane уже есть договоренность с 260 небольшими производителями или частными предпринимателями из Италии, у которых нет собственного сайта для продажи своей продукции. Почтальоны обещают доставлять заказы по наложенному платежу в течение десяти дней. Вернуть товар клиент сможет в течение нескольких дней.
Гончарова отметила, что бизнес-план проекта должен быть готов к середине апреля. До этого почтовые операторы планируют изучить российский рынок дистанционной торговли и составить портрет типичного российского покупателя.
Во сколько обойдется реализация проекта и как будет делиться выручка от него, не сообщается, отмечает «РИА Новости». Разработкой портала займется Poste Italiane, у которой уже есть подобный опыт на внутреннем рынке.