Осторожно! Возле ДК Солдатова будет отключен светофор

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в среду, 20 февраля, в связи с работами на воздушной линии электропередач с 09:00 до 19:00 возможны сбои в работе светофорного объекта, расположенного по адресу Куйбышева, 95 б (остановка «Муниципальный дворец культуры»).