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Posted 19 февраля 2013, 11:19

Published 19 февраля 2013, 11:19

Modified 2 марта 2023, 16:48

Updated 2 марта 2023, 16:48

Осторожно! Возле ДК Солдатова будет отключен светофор

19 февраля 2013, 11:19
Пермская дирекция дорожного движения своевременно предупреждает водителей и пешеходов.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в среду, 20 февраля, в связи с работами на воздушной линии электропередач с 09:00 до 19:00 возможны сбои в работе светофорного объекта, расположенного по адресу Куйбышева, 95 б (остановка «Муниципальный дворец культуры»).

Просим водителей и пешеходов быть внимательными при пересечении этого участка дороги, добавили в Пермской дирекции дорожного движения.

#Авто#Светофоры
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