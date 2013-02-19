Осторожно! Возле ДК Солдатова будет отключен светофор

Posted 19 февраля 2013, 11:19
Published 19 февраля 2013, 11:19
Modified 2 марта 2023, 16:48
Updated 2 марта 2023, 16:48
Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в среду, 20 февраля, в связи с работами на воздушной линии электропередач с 09:00 до 19:00 возможны сбои в работе светофорного объекта, расположенного по адресу Куйбышева, 95 б (остановка «Муниципальный дворец культуры»).
Просим водителей и пешеходов быть внимательными при пересечении этого участка дороги, добавили в Пермской дирекции дорожного движения.