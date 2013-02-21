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Posted 21 февраля 2013, 09:15

Published 21 февраля 2013, 09:15

Modified 2 марта 2023, 16:48

Updated 2 марта 2023, 16:48

В 2013 году доля просрочки по корпоративным кредитам может вырасти в два раза

21 февраля 2013, 09:15
К таким выводам пришли эксперты Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.

В 2013 году российские банки столкнутся с ухудшением качества корпоративного кредитного портфеля, доля просрочки в котором может вырасти с 4,6% до 10%.

Эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара считают, что к этому может привести значительный объем кредитов, которые банки выдают на рефинансирование старых ссуд.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Институт Гайдара провел исследование, опросив топ-менеджеров 50 крупнейших банков. 60% из них основной целью корпоративного кредитования называют пополнение оборотных средств, 25% — рефинансирование старых займов и только 15% — обновление существующих и создание новых производств.

Основные цели корпоративного кредитования, в %

«Столь высокий процент ответов о рефинансировании как основной цели кредитования отражает потенциальную опасность ухудшения ситуации с просроченной задолженностью», — считают авторы исследования. По их мнению, усугубит ситуацию с просрочкой замедление экономической активности и снижение темпов корпоративного кредитования.

Банкиры не согласны со столь негативным прогнозом. Лишь 3% считают, что качество корпоративных кредитов может значительно ухудшиться в 2013 году, остальные 97% ожидают, что качество портфеля останется неизменным. При этом они не считают, что рефинансирование говорит об ухудшении качества кредитного портфеля.

#Банки#Кредиты#Исследование#Корпоративные кредиты#Рост просрочки
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