«Ё-мобили» Прохорова отправятся в автопробег

Вчера на пресс-конференции миллиардер Михаил Прохоров заявил, что первая партия «ё-мобилей» будет насчитывать от 30 до 40 машин. Сначала автомобили будут поставлять в те регионы, которые «голосовали» за «ё-мобиль», а во второй половине 2014 года будет запущено серийное производство, сообщает «РИА Новости».