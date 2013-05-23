«Ё-мобили» Прохорова отправятся в автопробег

Posted 23 мая 2013, 06:12
Published 23 мая 2013, 06:12
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Вчера на пресс-конференции миллиардер Михаил Прохоров заявил, что первая партия «ё-мобилей» будет насчитывать от 30 до 40 машин. Сначала автомобили будут поставлять в те регионы, которые «голосовали» за «ё-мобиль», а во второй половине 2014 года будет запущено серийное производство, сообщает «РИА Новости».
Пока же Прохоров намерен испытать «ё-мобили» в мини-пробеге. Планируется, что он пройдет осенью этого года.
Напомним, испытания тестовых прототипов «ё-мобилей» (на базе Suzuki SX4 с установленными на них силовыми установками) начались в середине прошлого года. В состав силовой установки автомобилей входит 1,4-литровый двигатель внутреннего сгорания, развивающий 75-80 лошадиных сил. Он используется для питания двух мехатронных модулей с интегрированными электромоторами и зарядки блока суперконденсаторов.
Силовой агрегат Ё-мобиля может работать как на бензине, так и на природном газе. Суммарный запас хода — около тысячи километров.
Итоговая стоимость «ё-мобилей» пока не уточняется. Ранее называлась цена в 350 тысяч рублей, однако серийные машины к началу производства, скорее всего, подорожают.