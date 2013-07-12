Поссоришься с начальством - жди увольнения! Особенности труда в Перми

Posted 12 июля 2013, 06:44
Published 12 июля 2013, 06:44
Modified 2 марта 2023, 17:52
Updated 2 марта 2023, 17:52
Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 4637 работников компаний Перми и выяснила, какие ошибки могут стоить работы. В ТОП-10 роковых ошибок, которые способны повлечь за собой увольнение, вошли: перепалка с начальником; поиски новой работы на рабочем месте; помощь в сокрытии ошибки, допущенной коллегой; доверие коллегам своих планов на будущее; появление на работе в нетрезвом виде; взятие вины коллеги на себя; сплетни с коллегами о начальнике в онлайн-мессенджерах; неадекватное поведение на корпоративе; осваивание бюджетов компании в своих интересах; интимные отношения с начальником.
Чаще всего фатальным просчетом становится какое-нибудь необдуманное высказывание в адрес начальника, оскорбление под воздействием эмоций или прямое несогласие с политикой его работы, выраженное беспристрастно и откровенно.
18% опрошенных были уволены сразу же, как только до руководства дошла информация о том, что они находятся в поиске новой работы. При этом никто не стал дожидаться, когда сотрудник трудоустроится, — решение было принято жестко и безоговорочно. А вот 12% респондентов сетуют на то, что по доброте душевной прикрыли ошибку своего коллеги, из-за чего потом сами же и пострадали.
Но, как говорится, не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Гораздо интереснее узнать. учатся ли работники на своем печальном опыте. Результаты опроса показали, что большинство опрошенных усвоили урок и в будущем не намерены наступать на те же грабли. Однако нашлись и такие, кто от подобных поступков в дальнейшем отказываться не намерен.