Поссоришься с начальством - жди увольнения! Особенности труда в Перми

18% опрошенных были уволены сразу же, как только до руководства дошла информация о том, что они находятся в поиске новой работы. При этом никто не стал дожидаться, когда сотрудник трудоустроится, — решение было принято жестко и безоговорочно. А вот 12% респондентов сетуют на то, что по доброте душевной прикрыли ошибку своего коллеги, из-за чего потом сами же и пострадали.