Posted 17 августа 2013, 05:02
Published 17 августа 2013, 05:02
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
Депутат Пермской городской Думы Максим Тебелев отказался возглавить МБУ «Бюро городских проектов», сообщает «Новый компаньон».
Ранее, около месяца назад, с соответствующим предложением к депутату обратился глава администрации Перми Анатолий Маховиков.
По словам Максима Тебелева, темой внесения изменений в Генеральный план он намерен заниматься в качестве председателя комитета гордумы по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Напомним, что и.о. директора МБУ «Бюро городских проектов» является Олег Горюнов, бывший вице-мэр Перми.