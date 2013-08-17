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Posted 17 августа 2013, 05:02

Published 17 августа 2013, 05:02

Modified 2 марта 2023, 17:55

Updated 2 марта 2023, 17:55

Максим Тебелев отказался возглавить МБУ «Бюро городских проектов»

17 августа 2013, 05:02
В качестве исполняющего обязанности руководить Бюро продолжает Олег Горюнов.

Депутат Пермской городской Думы Максим Тебелев отказался возглавить МБУ «Бюро городских проектов», сообщает «Новый компаньон».

Ранее, около месяца назад, с соответствующим предложением к депутату обратился глава администрации Перми Анатолий Маховиков.

По словам Максима Тебелева, темой внесения изменений в Генеральный план он намерен заниматься в качестве председателя комитета гордумы по муниципальной собственности и земельным отношениям.

Напомним, что и.о. директора МБУ «Бюро городских проектов» является Олег Горюнов, бывший вице-мэр Перми.

#Политика
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